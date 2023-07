Sommerhitze: Die Blaualgen fühlen sich auch in NRW wohl

Wie erkenne ich Blaualgen?

Blaualgen sind blaugrünlich und färben das Wasser knapp unter der Wasseroberfläche ein. Je nach Konzentration sieht man sie unterschiedlich deutlich. Das Umweltbundesamt gibt folgenden Tipp:

"Wenn Sie in knietiefem, blaugrünem Wasser Ihre Zehen nicht mehr sehen, sollten Sie dort nicht baden, da dann zu viele Cyanobakterien im Wasser sind." Umweltbundesamt

Weil Blaualgen aber nicht immer deutlich sichtbar sind, weist Jürgen Vogt aus der WDR Wetter Redaktion noch einmal darauf hin: " Die Behörden warnen davor und verhängen Badeverbote. Die sollte man wirklich ernst nehmen und nicht ins Wasser steigen" .

Die Wasserqualität in vielen Seen ist gut

Die gute Nachricht: Die Wasserqualität in den allermeisten Badeseen in Deutschland ist hervorragend. Jedes Jahr veröffentlicht die EU-Kommission einen Bericht darüber. Darin wurden 96 Prozent der Badegewässer in Deutschland in der vergangenen Saison mit "gut" oder "ausgezeichnet" bewertet.