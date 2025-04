Fast 600 Kilometer hat Lorenzo Rosner zurückgelegt, um die FIBO zu besuchen. So weit liegt sein Heimatort Seyda in Sachsen-Anhalt von den Kölner Messehallen entfernt. Das Ticket für die Fitnessmesse hat er von seiner Freundin zu Weihnachten geschenkt bekommen. Sie begleitet Lorenzo bei seinem Premierenbesuch auf der FIBO . Auf den freut er sich, auch weil er darauf hofft, dass er einen seiner Stars sehen kann.

Ronnie Coleman: sein absoluter Star

"Falls ich Ronnie Coleman sehen und mit ihm ein Foto machen könnte, das wäre schon das Coolste" , freut sich der 25-Jährige. Colemann hat in seiner Karriere achtmal den Titel Mr . Olympia gewonnen und gilt als eine lebende Legende der Bodybuilding-Szene. Vor ein paar Tagen hat der US -Amerikaner auf Instagram angekündigt, dass er auf die FIBO kommen wolle.

Sport ist so stark wie eine Kippe

Seit sieben Jahren geht Lorenzo Rosner regelmäßig ins Fitnessstudio. In einer normalen Woche trainiert er fünf bis sechs Mal. Kraftsport, Ausdauer, Muskelaufbau, Fett verbrennen: fit bleiben ist sein Ziel. Ein Leben ohne Training kann er sich nicht mehr vorstellen. "Wenn man eine Weile den Sport macht, dann kann man auch nach einer Zeit nicht mehr ohne. Das ist so, wie für andere Leute eine Zigarette zu rauchen."

Influencer und Stars inspirieren

Die Videos der Fitnessstars und Influencer, wie Ronnie Coleman oder des jungen deutschen Bodybuilders Johny Münster, inspirieren Lorenzo: "Man vergleicht sich da so ein bisschen mit seinem Training und sieht immer ein paar neue Grundübungen oder andere Winkel. Wie die Stars trainieren, das kann man in sein eigenes Training einbauen. Also: man kann viel lernen, am Anfang habe ich mir viel abgeschaut" , erzählt der 25-Jährige.

Ein Tag auf der FIBO ist wie ein Workout

Ob es mit dem Foto mit Ronnie Coleman klappt, da ist sich Lorenzo Rosner aber nicht so sicher. Dafür ist auf der FIBO zu viel los und zu viel zu sehen. Gut 160.000 Quadratmeter Fläche sind belegt. Haben die Besuchenden eine Halle durchquert, bleibt wenig Zeit zum Durchatmen und Orientieren. Schon steht man in der nächsten vollen Halle, in der neue Geräte getestet werden können oder Gewinnspiele locken. "Wir wollen uns komplett alles ansehen und ablaufen" , sagt Lorenzo. "Das sind wahnsinnig lange Strecken und das ist wie ein kleines Workout. Man kann so viel sehen und man kann sich hier wirklich verlaufen."

Unsere Quellen:



WDR -Reporter vor Ort