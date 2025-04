Übernächstes Jahr soll die neue Stromleitung, die das ostfriesische Emden mit Meerbusch-Osterath in NRW verbindet, in Betrieb genommen werden. Zwei Gigawatt Windstrom kann die insgesamt 300 Kilometer lange Trasse in Zukunft transportieren, das würde für drei Städte von der Größe Dortmunds reichen.

Gebaut wird bereits, am heutigen Freitag wird in Rhede der Bauabschnitt in NRW offiziell eröffnet. Das Projekt läuft seit 2018, also neun Jahre bevor die Leitung dann in Betrieb gehen soll - klingt nicht gerade nach Rekordtempo. Der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, ist dennoch zufrieden und betont, dass Projekte zuletzt durch die Politik deutlich beschleunigt wurden.