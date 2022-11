Kaufen, kaufen, kaufen: Wie kann man dem Black Friday widerstehen?

Aber warum ist es so schwierig, Angeboten zu widerstehen?

" Bereits die Aussicht auf ein tolles Schnäppchen aktiviert das Belohnungssystem im Gehirn ", sagt Michael Rasimus. Er beschäftigt sich an der Hochschule Baden Württemberg Karlsruhe (DHBW) mit dem menschlichen Kaufverhalten. Ein Kaufrausch löse die gleichen Prozesse in uns aus, durch den auch Rauschmittel ihre Wirkung entfalten, erläutert er. " Andere Hirnregionen, die sonst rational und vernünftig handeln lassen, sind während dessen deutlich weniger aktiv ."

Hinzu kommt, dass wir durch Signale wie kunterbunte Rabatt-Kennzeichnungen oder Schlagworte wie " Top-Deal " beeinflusst werden. Das seien erlernte Symbole, die " direkt ins Auge springen und Glücksgefühle auslösen ".

Am Black Friday seien die Erwartungen zudem hoch, da der Tag schon Wochen zuvor beworben wird. " So entsteht der FOMO-Effekt ", sagt Rasimus. Die Abkürzung stehe für " fear of missing out ", also die Angst, die besten Rabatte an diesem Tag zu verpassen. Das Gefühl werde noch verstärkt, indem vorgegeben wird, dass die besten Deals limitiert und nur für kurze Zeit erhältlich sind.

Was kann man tun, um dem Kaufimpuls zu widerstehen?

Die Verbraucherzentralen in NRW raten, dass sich Konsumenten nicht unter Druck setzen lassen sollen - auch nicht von Countdowns. " Ablaufende Balken, die angeblich die kleiner werdende Lagerbestände anzeigen, sind ein beliebtes Marketing-Werkzeug ." Oftmals ließe sich dabei aber gar nicht erkennen, ob es nur noch 10 oder noch 1.000 Artikel auf Lager gibt. Zudem sollten Verbraucher regelmäßig im Browser hinterlegte Cookies löschen. So sammeln Unternehmen Daten - und schneiden Angebote und Preise auf die Kunden zu.

Forscher Michael Rasimus rät, dass Konsumenten ihre Einkäufe im Vorfeld planen sollten. So könnten sie am Black Friday gezielt nach Angeboten suchen. Zudem würden Impulskäufe so vermeiden. Dabei hilft auch, Einkäufe sofort zu begleichen. Zahlungsmittel wie Kreditkarten würden dagegen den " Preisschmerz " beim Bezahlen mindern. " Dadurch wird der Verlust des Geldes nicht unmittelbar spürbar und wir neigen dazu, noch mehr einzukaufen ."

Wer auf der Schnäppchenjagd trotzdem über die Strenge geschlagen hat, dem bleibt noch das Widerrufsrecht: Bei einem Onlinekauf kann man die Ware in der Regel bis zu 14 Tage nach Lieferung wieder zurücksenden. Eine Angabe von Gründen ist nicht nötig. Allerdings kann es sein, dass dafür Rücksendekosten anfallen.