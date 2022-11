Milliardäre spenden ihr Vermögen: Jetzt auch Amazon-Gründer Bezos

Bill Gates: Milliarden gegen Krankheiten

Prominentestes Beispiel ist wohl Microsoft-Gründer Bill Gates. Die nach ihm benannte Stiftung hat seit ihrer Gründung im Jahr 2000 bereits mehr als 40 Milliarden US- Dollar in Projekte in aller Welt investiert. Ein Teil floss zum Beispiel in Polio-Impfungen für Kinder - das Geld könnte einen wichtigen Beitrag geleistet haben, dass Kinderlähmung in jüngster Zeit global eingedämmt werden konnte.

Auch der einst reichste Mann der Welt, der Investor Warren Buffet, hatte bereits 2006 bekannt gegeben, dass sein Vermögen der Allgemeinheit zugute kommen soll. Medienberichten zufolge ist er auf einem guten Weg, das Versprechen auch wirklich einzuhalten: Im Jahr 2021 soll er bereits die Hälfte seines Vermögens gespendet haben. Rund 100 Milliarden sollen folgen.

Gates und Buffet haben im Jahr 2010 auch die Kampagne "The Giving Pledge" gestartet. Sie soll besonders wohlhabende Menschen und Familien zu Spenden für das Gemeinwohl animieren. In der Vergangenheit war Bezos bereits kritisiert worden, dass er sich dieser Kampagne nicht angeschlossen hatte. Die Ex-Frau von Bezos, MacKenzie Scott, hatte sich bereits 2019 bei "The Giving Pledge" beteiligt.

Auf der Liste der großen Philanthropen stehen noch weitere bekannte Namen: Auch Facebook-Gründer Mark Zuckerberg und seine Frau haben erklärt, dass 99 Prozent ihres riesigen Vermögens perspektivisch in Projekte fließen sollen, die zum Beispiel mit neuen Technologien Therapien für verschiedene Krankheiten entwickeln sollen. Seit 2010 sind Zuckerberg und seine Frau bei "The Giving Pledge" dabei.

Großzügigkeit als Gefahr für die Demokratie?

Die Großzügigkeit der Superreichen ist nicht unumstritten: Kritiker weisen darauf hin, dass die Spender über ihre Stiftungen Aufgaben übernehmen, die eigentlich Aufgabe des Staates wären. Doch anders als demokratische Institutionen unterliegen sie nicht der Kontrolle durch die Allgemeinheit. Sie können frei entscheiden, welche gesellschaftlichen Gruppen Unterstützung verdienen - und welche nicht.