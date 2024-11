Mehr Beschwerden über Deutsche Post: Ist der Brief dem Ende nah?

" Das ist natürlich eine Entwicklung, die gegenläufig und besonders dramatisch ist ", sagt Klaus Gettwart dem WDR. Er ist Vorstand des Postnutzer-Verbands DVPT (Deutscher Verband für Post, Informationstechnologie und Telekommunikation e.V. ). Demnach beschweren sich die Bürgerinnen und Bürger vor allem darüber, dass Sendungen verspätet oder gar nicht ankommen.

"Es ist ein Indiz, dass was in der Zustellung nicht stimmt, schwerpunktmäßig bei der Deutschen Post." Klaus Gettwart, Vorstand Postnutzer-Verband DVPT

Das Hauptproblem gebe es im Zustellbereich. Und das liege vor allem daran, dass es an Personal fehle. Oft könnten Stellen nicht besetzt werden, so Gettwart.

All das wirft kein gutes Licht auf die Beförderung von Briefen. Wird es angesichts der fortschreitenden Digitalisierung Briefe in Zukunft überhaupt noch geben?

Gettwart: Briefe werden nicht verschwinden

Gettwart ist überzeugt: Ein Ende des Briefes ist nicht in Sicht. Zwar werde die Post in Zukunft noch weniger Briefe transportieren - in vielen anderen europäischen Staaten gebe es schon deutlich weniger als in Deutschland. Verschwinden werde diese Papier-Kommunikation aber nicht.

Mit einem Füller in der Hand wird ein Brief verfasst.

Das liege zum Beispiel daran, dass der Brief auch weiterhin oft das Mittel der Wahl sei, " um rechtsverbindlich miteinander zu kommunizieren ". Und obwohl viele Menschen im Privaten eher E-Mails und Chat-Nachrichten austauschen: " Der hochwertige Brief ist ein Medium, was noch Zukunft hat ", glaubt Gettmann.

Briefe per Hand an Oma und Opa

So erleben es auch die zwei Frauen in der Kölner Innenstadt: Einen handschriftlichen Brief habe sie zuletzt im Oktober verfasst - " an Oma mit Bildern vom Enkelkind ", sagt die eine.

Die andere schrieb im September ihrem Großvater zum Geburtstag. Und es werde auch in Zukunft noch Anlässe geben, an denen sie mit der Hand einen Brief schreiben und mit der Post verschicken werde, sagt sie: zu Weihnachten zum Beispiel - und zu anderen " besonderen Anlässen ".

