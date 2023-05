Emilia und Noah bleiben die beliebtesten Babynamen in NRW

Bereits zum dritten Mal in Folge liegen damit Emilia und Noah oder Noa in der Liste der beliebtesten Vornamen in Nordrhein-Westfalen ganz vorne, wie die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) am Montag mitteilte. Auf den weiteren Plätzen bei den Mädchen stehen demnach die Namen Sophia/Sofia und Mia. Es folgen Emma, Mila, Lina, Hanna/Hannah, Ella, Klara/Clara und Lia/Lya/Liah.

Mohammad, Muhamet oder Muhammed - alles wird mitgezählt

Bei den männlichen Vornamen ist Finn/Fin/Fynn auf Platz zwei, danach kommt Leon/Léon, knapp gefolgt von Paul. Es schließen sich Henri/Henry, Mateo/Mattheo/Matteo/Matheo, Liam, Leo, Elias und Mohamed in dieser Reihenfolge an. Bei Mohamed wurden auch die Schreibweisen Mohamed, Muhammed, Mohammad, Muhammet, Mohamad, Mohammed, Muhamed, Muhammad, Muhamet, Muhamad mitgezählt.