Colibakterien: Trinkwasser in Stolberg soll abgekocht werden

Das Abkochgebot für das Trinkwasser gilt für die Stolberger Innenstadt, die Ortsteile Atsch und Donnerberg, sowie die Eschweiler Randgebiete Waldsiedlung, Pumpe-Stich und Bohler Heide. Mindestens bis Montag soll Trinkwasser nicht kürzer als drei Minuten lang sprudelnd gekocht werden.

Colibakterien im Trinkwasser: Abkochgebot in Stolberg

Die Colibakterien waren am Freitag an einer Probeentnahmestelle des Verteilnetzes der Trinkwasseraufbereitung Binsfeldhammer in Stolberg nachgewiesen worden. Zum Trinken und Kochen, beim Waschen von Obst und Gemüse, beim Zähneputzen oder bei der Reinigung von Wunden, sollte das Wasser abgekocht werden.

