Fernbus, Taxi und Auto wegen Bahnstreik: Was Betroffene tun

Christian Fecke, Hamm in Westfalen

Die Familie von Christian Fecke trifft der Bahnstreik gleich doppelt. Seine Frau und Tochter sind aktuell für zwei Wochen in Namibia, am Samstag landen sie frühmorgens am Frankfurter Flughafen. "Normalerweise haben die das Bahnticket mit im Flugticket, aber das ist viel zu heikel" , sagt der Familienvater. Er befürchtet, dass seine Frau und seine Tochter nach dem neunstündigen Langstreckenflug völlig übermüdet am Flughafenbahnhof in Frankfurt stranden.

Christian Fecke aus Hamm in Westfalen

Christian Fecke wird deswegen Samstagmorgen um zwei Uhr ins Auto steigen und die beiden in Frankfurt abholen. Einen Termin, der eigentlich für Samstagvormittag geplant war, musste er platzen lassen. Vom Streik ist auch sein zehnjähriger Sohn betroffen. Beim Finale der Handball-EM in Köln ist er am Sonntag als Einlaufkind dabei, mit seiner Junioren-Mannschaft vom TUS 1859 Hamm. Zusammen mit den Handballstars dürfen die Schüler vor dem Anpfiff in das Stadion vor 19.000 Menschen einlaufen.

Die Anfahrt war eigentlich mit der Bahn geplant. Doch daraus wird nun nichts, die Gefahr, zu spät zu kommen, ist zu groß. Jetzt versucht der Verein noch schnell Fahrzeuge anzumieten, damit die Kids pünktlich am Stadion sind. Ziemlich viel Aufwand, findet Christian Fecke, "wir sind vom Streik gleich zweimal betroffen, uns reicht das für das Wochenende" .

Denise Beckmann, Düsseldorf

Die Düsseldorferin Denise Beckmann stellt der Streik ebenfalls vor große Probleme. Sie ist Wintersportfan, will an diesem Wochenende einen Wettkampf der nordischen Kombination in Schonach im Schwarzwald anschauen. Die Eintrittskarten sind gezahlt, das Hotel gebucht, nur der Zug fährt nicht. "Da muss ich jetzt umplanen, fahre mit dem Flixbus nach Karlsruhe und von dort mit Taxi oder Uber weiter".

Anstatt fünf Stunden dauert alleine die Fahrt nach Karlsruhe nun sieben Stunden. "Meine Reise ist an eine Veranstaltung gekoppelt, die kann ich nicht so einfach verschieben" , erklärt Denise Beckmann. Durch die Fahrt mit dem Taxi muss sie rund 200 Euro mehr bezahlen. Ärgerlich, findet die Düsseldorferin. "Man kann ja nicht jedes Mal, wenn gestreikt wird, so hohe Mehrkosten auf sich nehmen."

Denise Beckmann kann nicht verstehen, warum so lange gestreikt wird. Sie befürchtet, dass der Streik der Mobilitätswende schadet, weil weniger Menschen einen Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel erwägen.