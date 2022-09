Neuer ICE L: Kann die Bahn auch barrierefrei?

Ab Herbst 2024 sollen die ersten neuen ICE L der Deutschen Bahn im Linienverkehr fahren. Am Mittwoch stellte das Unternehmen die weitgehend barrierefreien Züge vor. Insgesamt hat die Bahn beim spanischen Hersteller Talgo 23 Exemplare der modernen Niederflurbahn bestellt. Bis 2027 sollen sie vor allem auf Strecken zum Einsatz kommen, die für den Tourismus interessant sind.

Wird das Reisen für Menschen mit Behinderung jetzt leichter? Wie sieht es aktuell aus mit der Barrierefreiheit im Bahnverkehr? Fragen und Antworten.

Was genau bietet der neue ICE für Kunden mit Behinderung?

Präsentation des ICE L

Die wichtigste Verbesserung ist schon im Modellnamen ICE L enthalten: "L" steht für Low Floor, also für einen Niederflurwagen, der ohne Stufen am Ein- und Ausstieg auskommt. Das ist vor allem für Reisende interessant, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind. Bisher müssen Rollstuhlfahrer und -fahrerinnen ihre Reise rechtzeitig bei der Bahn anmelden, damit ein Servicemitarbeiter zur Stelle ist und ihnen per Hubwagen beim Ein- und Ausstieg hilft. Mit dem neuen ICE L wären also theoretisch auch Spontanreisen möglich - ohne fremde Hilfe.

Allerdings ist auch in den neuen Schnellzügen die Zahl der Rollstuhl-Plätze auf drei begrenzt - eine Reservierung ist also auch künftig meistens notwendig. Außerdem gibt es in den Zügen nur jeweils eine barrierefreie Toilette.