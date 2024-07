Kerzen erinnern an die Toten und Verletzten beim Loveparade-Unglück 2010.

"Nacht der 1.000 Lichter" in Duisburg • Am morgigen Mittwoch jährt sich die Katastrophe bei der Loveparade 2010 zum 14. Mal. Bei dem Unglück kamen in Duisburg 21 Menschen ums Leben, mindestens 652 wurden zum Teil schwer verletzt. Heute erinnert traditionell die " Nacht der 1.000 Lichter " an die Opfer. Nach und nach werden ab dem frühen Abend Grablichter entzündet - zunächst am Zugangstunnel und dann am damaligen Unglücksort, wo sich heute eine Gedenkstätte befindet.

21-Jähriger wegen Mordes vor Gericht • Ein 21-Jähriger muss sich ab heute an vor dem Landgericht Köln wegen Mordes verantworten. Ende Februar 2024 soll er an einem Wartehäuschen am Busbahnhof in Gummersbach einen anderen Mann mit einem spitzen Gegenstand in den Hals gestochen haben. Noch am Tatort starb das 24-jährige Opfer. Eine Tat, die die Staatsanwaltschaft als Mord wertet. Ein klares Motiv gibt es nicht.

Platznot bei der Freiwilligen Feuerwehr Oberhausen • In den Wachen der Freiwilligen Feuerwehr in Oberhausen-Mitte und -Süd ist es eng geworden. Sehr eng. Damals waren die Gebäude jeweils nur für maximal 20 Einsatzkräfte ausgelegt - ausschließlich männliche. Heute arbeiten dort fast doppelt so viele ehrenamtliche Mitarbeiter - Frauen und Männer zusammen. Räume für die Freiwillige Jugendfeuerwehr gibt es gar nicht. Nun soll eine Art Container, sogenannte Raumzellengebäude, die Platzprobleme der Brandschützer lösen.

Prozess wegen illegaler Zigarettenfabrik • Nach einem erfolgreichen Schlag gegen die Zigarettenmafia beginnt in Bochum der Prozess um eine illegale Zigarettenfabrik in Brilon. Zollfahnder und Polizei hatten die Produktionsanlage in einem Gewerbegebiet im November letzten Jahres gestürmt und mehr als 29 Millionen Zigaretten sichergestellt, außerdem fast sechs Tonnen Tabak-Feinschnitt. Insgesamt kamen nach Razzien in Brilon, im Ruhrgebiet und im Rheinland 13 Verdächtige in U-Haft, drei Männer stehen jetzt in Bochum vor Gericht.

DAS WETTER IN NRW

Es kühlt sich etwas ab • Von Belgien und den Niederlanden her breiten sich heute Morgen und am Vormittag dichte Wolken mit schauerartigem Regen und ersten Gewittern aus. Dabei besteht vor allem am Nachmittag örtlich Unwetter-Gefahr durch Starkregen und stürmische Böen, heißt es aus der WDR-Wetterredaktion. Zwischendurch gibt es auch sonnige Abschnitte. In Bad Münstereifel werden voraussichtlich bis zu 21 Grad gemessen, in Düsseldorf bis zu 23 und in Höxter bis zu 24 Grad.