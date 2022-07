Besuch in der Türkei: Baerbock fordert Freilassung von Kavala

Am Freitag war die Grünen-Politikerin Annalena Baerbock zu einem Treffen mit dem türkischen Außenminister gereist. Bei dem Antrittsbesuch kam es zur offenen Konfrontation.

In der gemeinsamen Pressekonferenz in Istanbul lieferten sich Baerbock und Außenminister Mevlüt Cavusoglu Wortgefechte. Die Streitthemen: Die erwartete türkische Offensive in Nordsysrien, der Insel-Streit zwischen Griechenland und der Türkei und die Inhaftierung des Oppositionellen Osman Kavala in der Türkei.

Baerbock fordert Freilassung von Kavala

Osman Kavala

Baerbock hatte am Freitag bei ihrem Antrittsbesuch in der Türkei die Freilassung Kavalas gefordert. Der türkische Kulturförderer Kavala war im Zusammenhang mit den Gezi-Protesten zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Urteil rief international scharfe Kritik hervor. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ( EGMR ) hatte seine Haft 2019 als politisch motiviert eingestuft und die Freilassung des Kulturförderers gefordert. Dies ist bislang aber nicht geschehen.