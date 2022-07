Duisburg: 33-Jähriger tot aus Masurensee geborgen

Mit einem Großaufgebot haben Feuerwehr, DLRG und Polizei vergangene Woche nach einem Vermissten im Masurensee gesucht. Nun gibt es Gewissheit: Der Mann wurde heute am Nachmittag leblos im Wasser gefunden. Die Kriminalpolizei hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.

Taucher suchten im zwölf Meter tiefen See

Der Duisburger war am 19. Juli gemeinsam mit Familienangehörigen am Ufer. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann ertrunken ist. Mehrere Taucher der Feuerwehr, ein Rettungshubschrauber, ein Leichenspürhund der Rettungsorganisation I.S.A.R. sowie ein Sonarboot der DLRG suchten in dem teils zwölf Meter tiefen See nach dem Mann. Notfallseelsorger betreuten die Angehörigen.