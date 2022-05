Badeseen in NRW: Sehr gute Ergebnisse bei Wasserproben-Untersuchungen

Stand: 11.05.2022, 16:54 Uhr

In Nordrhein-Westfalen gibt es an den Seen und Flüssen insgesamt 108 ausgewiesene Badestellen. Bei den aktuellen Wasserproben haben fast alle ein "ausgezeichnet" für die Wasserqualität bekommen. Nur fünf Badestellen schnitten mit "gut" ab.