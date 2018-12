Mit der Nordumgehung wird am Donnerstag (06.12.2018) in Bad Oeynhausen die Lücke zwischen zwei der wichtigsten Ost-West-Autobahnen geschlossen. "Auf den Lückenschluss zwischen der A30 und A2 haben wir lange gewartet", sagt Joachim Brendel, verkehrspolitischer Sprecher der IHK NRW. Ihm zufolge werden vor allem die Wirtschaftsunternehmen im Münsterland von der Freigabe der Strecke profitieren. "Die A30 ist für große Teile der Region die wichtigste Autoverbindung Richtung Osten", sagt er.

In dem weitestgehend ausgebauten nordrhein-westfälischen Autobahnnetz gibt es noch weitere Lücken, die zum Teil seit Jahrzehnten auf Schließung warten. Viele sind im Bundesverkehrswegeplan sowie in dem von NRW-Verkehrsminister Wüst (FDP) vorgelegten Masterplan aufgelistet.

"Komplizierter" A1-Ausbau