Trotz und wegen Corona: Ärzte empfehlen Grippe-Impfung

Schnupfen, Husten, Kopfweh: Die Grippe wird vielfach unterschätzt. Dabei ist sie nicht immer harmlos - mitunter endet sie sogar tödlich. Die wichtigste Schutzmaßnahme ist und bleibt die Grippeschutz-Impfung. Das gilt auch für Kinder - sagen Kinderärzte.

" Wir wissen, dass Kinder den Influenza-Virus maßgeblich übertragen ", sagt Prof. Johannes Hübner, leitender Oberarzt der Kinderklinik der LMU in München und Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie der "Welt am Sonntag". Sein dringender Rat: " Ich empfehle allen Eltern, ihre Kinder in diesem Jahr gegen Influenza impfen zu lassen. "

Belastung des Gesundheitswesens vermeiden

Hintergrund ist die Sorge, das Gesundheitssystem zu stark zu belasten, wenn im Herbst mögliherweise zwei Infektionswellen - neben der Grippe auch das Coronavirus - aufeinandertreffen. In Zeiten der Corona-Pandemie gebe es eine gesellschaftliche Pflicht, andere zu schützen, so Hübner.