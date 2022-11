Kneipenbesucherinnen und Gastronomen machen sich Sorgen: Am Wochenende wurden in zwei Toiletten einer münsterischen Studenten-Kneipe auf den Damentoiletten Aufnahmegeräte entdeckt. Zeuginnen hatten das beim Personal gemeldet. Mittlerweile ermittelt auch die Polizei.

Diktiergeräte und Stofftiere auf dem Damenklo

Eine Zeugin hatte am Samstag auf der Damentoilette der "Cavete" eine Art Diktiergerät entdeckt, das bereits drei Stunden aufgezeichnet hatte. Bei einer genaueren Suche wurde in einer anderen Kabine ein zweites Gerät entdeckt. Außerdem fanden sich kleine Stoffteddys, die wohl mit Saugnäpfen innen an der Kloschüssel befestigt waren.

Eingewickelt in Klopapier lag das Gerät hinter der Toilette auf dem Boden.

Kameras wurden nicht gefunden, aber offenbar war da jemand sehr interessiert an den Vorgängen auf den Damentoiletten. Gäste und Gastronomen finden die Vorstellung widerlich: In einem Raum, in dem man sich alleine wähnt, beobachtet zu werden - und sei es nur akustisch - , ist übergriffig.

Hintergründe unklar, Polizei ermittelt

Heimlich Tonaufnahmen zu machen, ist eine Straftat. Anzeige ist erstattet. Die Polizei ermittelt gegen unbekannt. Einen weiteren Vorfall gab es im Cafe "Fyal", dort wurden laut einer Zeugin Stoff-Nikoläuse gefunden, die in der Toilettenschüssel lagen. Die Gastronomen in Münster sind alarmiert und bitten ihre Gäste um erhöhte Aufmerksamkeit.

Über dieses Thema berichten wir am 28.11.2022 in der Lokalzeit Münsterland auf WDR 2 und im WDR Fernsehen.