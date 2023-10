Gibt es 2024 wieder große Atomtransporte durch NRW?

Aus den Augen, aus dem Sinn - im Alltag mag das manchmal klappen. Doch wenn es um radioaktiven Atommüll geht, ist das nicht so einfach. Zwar hat sich Deutschland im April aus der Nutzung der Kernenergie verabschiedet und für viele Menschen ist das atomare Kapitel damit beendet. Doch die Überreste dieser Technik verschwinden nicht so einfach. Die Frage, was mit dem Atommüll passiert, ist weiterhin unbeantwortet.

Das wissen auch die Menschen in Jülich. Dort wurde bis 1988 ein Versuchsreaktor betrieben. Und im Jahr 2023 ist noch immer unklar, was mit dem Atommüll passiert. Seit Jahren wird um eine Lösung gerungen. Inzwischen kommt Bewegung in die Sache. Es könnte sein, dass der Atommüll in das Zwischenlager in Ahaus gebracht wird. Das würde bedeuten, dass es größere Atomtransporte durch NRW gibt - inklusive Proteste und möglicher Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten. Hier sind die Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Modell einer Atomkugel in Jülich

In dem Jülicher Versuchsreaktor wurden zwei Jahrzehnte lang verschiedene Brennelemente getestet. Die hochradioaktiven Überbleibsel stehen jetzt im Fokus. So geht es nach Angaben der Jülicher Entsorgungsgesellschaft für Nuklearanlagen (JEN) um 288.161 Kugeln, in deren Inneren der atomare Brennstoff ist. Die Kugeln sind etwa sechs Zentimeter groß - also so wie ein Tennisball. Sie lagern in insgesamt 152 Castorbehältern, die in einem Zwischenlager der JEN stehen.

2013 ist die Genehmigung für das Zwischenlager ausgelaufen. Ein Jahr später kam vom NRW-Wirtschaftsministerium als Aufsichtsbehörde in Sachen Atomrecht die Anordnung zur unverzüglichen Räumung. Fast zehn Jahr später ist die noch immer nicht erfolgt. Aus Sicht des JEN lagern die Atomkugeln dort aber nicht illegal. " In der Anordnung steht drin, bis Sie geräumt haben, darf das Material weiterhin bei Ihnen lagern ", sagt JEN-Sprecher Jörg Kriewel. Im juristischen Sinne bedeute 'unverzüglich', dass man " nicht schuldhaft zögern " dürfe, indem die Anordnung aktiv verschleppt oder dagegen verstoßen werde. Das sei nicht der Fall.

Die Gründe dafür, dass noch immer nichts passiert ist, sind vielfältig. So haben sich zum Beispiel Richtlinien geändert und in all den Jahren haben auch die politisch Verantwortlichen gewechselt.

Die Castorbehälter lagern seit Jahren in dem Zwischenlager in Jülich

Im Grunde gibt es aber drei Optionen, die verfolgt wurden oder noch werden:

Option 1: Die Atomkugeln sollten in die USA verschifft werden, da die Brennstoffe auch von dort stammen. Transportiert werden sollten sie auf einem Schiff. Irgendwann wurde diese Option aber als zu aufwendig begraben.

Die Atomkugeln sollten in die USA verschifft werden, da die Brennstoffe auch von dort stammen. Transportiert werden sollten sie auf einem Schiff. Irgendwann wurde diese Option aber als zu aufwendig begraben. Option 2: In Jülich könnte ein neues Zwischenlager gebaut werden, das alle aktuellen Anforderungen erfüllt. Dort sollen die Atomkugeln bleiben, bis es irgendwann in Deutschland ein Endlager gibt.

In Jülich könnte ein neues Zwischenlager gebaut werden, das alle aktuellen Anforderungen erfüllt. Dort sollen die Atomkugeln bleiben, bis es irgendwann in Deutschland ein Endlager gibt. Option 3: Der Atommüll wird in das Zwischenlager in Ahaus gebracht und dort gelagert, bis ein Endlager zur Verfügung steht.

Auf dem Gelände in Jülich könnte ein neues Zwischenlager entstehen

Offiziell werden derzeit noch beide offenen Optionen verfolgt. JEN-Sprecher Kriewel sagt zwar: " Die Optionen haben alle ihr Für und Wider. Ich will nicht sagen, es gibt nur die eine richtige Option ." Dennoch räumt er ein, dass die Ahaus-Option " gewisse Vorteile " habe. So gebe es dort bereits ein bestehendes Lager, das Kapazitäten habe und in dem noch andere Castoren mit kugelförmigen Brennelementen wie denen aus Jülich stünden. " Der zweite Punkt ist natürlich die Verwendung von Steuergeldern. " Es sei günstiger, die Castoren nach Ahaus zu bringen, als ein komplett neues Zwischenlager zu bauen.

JEN-Geschäftsführerin Beate Kallenbach sagte dem WDR, die Ahaus-Variante werde im Moment " prioritär " verfolgt - weil sie sie am schnellsten realisierbare Option sei. Für den Fall, dass das nicht klappe, habe man noch die Neubau-Option in Jülich.

Die JEN sagt, dass der reine Transport von Jülich nach Ahaus etwa 35 Millionen Euro kosten würde. Hinzu kämen 42 Millionen Euro für die Vorbereitung. Pro Jahr entstünden dann eine Million Euro Miete - die jetzt schon in Form einer "Reservierungsgebühr" gezahlt werde.

Für einen Neubau in Jülich veranschlagt das JEN 80 bis 100 Millionen Euro. Die Kosten seien deshalb so hoch, weil in einem Erdbebengebiet gebaut würde. Hinzu kämen noch die laufenden Kosten, die ein " vielfaches " höher seien als die Millionen-Miete in Ahaus. Über die Jahre kämen deutliche Mehrkosten zusammen. " Das ist am Ende Steuergeld, das nicht sinnvoll ausgegeben ist ", sagt Kriewel.