Antisemitismusbeauftrage: Keine Entwarnung beim Thema Judenfeindlichkeit

Zu einer großen Verunsicherung in der jüdischen Gemeinde habe außerdem die Diskussion um antisemitische Kunstwerke auf der Kunstausstellung Documenta in Kassel geführt. Aber auch Veranstaltungen wie die Konzerte des ehemaligen Pink Floyd Musikers Roger Waters, der wiederholt antisemitische Klischees verbreitet hat, machen in Deutschland lebenden Juden sorgen, so Leutheusser Schnarrenberger, " die Zivilgesellschaft ist hier gefordert, Haltung zu zeigen. "