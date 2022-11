Mehr Bedürftige und weniger Spenden: Die Tafeln in NRW schlagen Alarm

Der Andrang in den 172 Ausgabestellen in Nordrhein-Westfalen ist groß. Hatte man Anfang des Jahres noch 350.000 Kundinnen und Kunden, so sind es jetzt mindestens eine halbe Million - 40 Prozent mehr. Das schätzt der Landesverband Tafel NRW.

Es sind vor allem zwei Gründe, weshalb die Menschen auf das Angebot der Tafeln zurückgreifen müssen. Zum einen haben die Menschen wegen der steigenden Preise weniger Geld für Lebensmittel zur Verfügung. Und zum anderen kommen viele Geflüchtete aus der Ukraine.