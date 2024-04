Unfälle mit Reisebussen: Wie wichtig ist die Gurtpflicht?

Dass es noch nicht selbstverständlich ist, sich im Bus anzuschnallen, hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass viele gar nicht wissen, dass es eine Gurt- und Anschnallpflicht in Reisebussen gibt.

Seit wann besteht die Gurtpflicht in Deutschland?

In Deutschland gilt seit dem 1. Oktober 1999 Gurtpflicht in Reisebussen. Innerhalb der EU ist sie seit Mai 2006 in Kraft. Grund für die Einführung waren schwere Busunfälle mit vielen Toten in den 1990er Jahren.

Die Gurtpflicht ist in der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung ( StVZO ) verankert, die die Aufgabe hat " Grundregeln für die Zulassung von Kraftfahrzeugen für den Verkehr sowie deren technische Vorschriften für Fahrzeuge zu bestimmen ". In dieser ist festgelegt, dass sich zumindest in Reisebussen seit Oktober 1999 Gurte befinden müssen.

Busse, die vor diesem Zeitpunkt zugelassen wurden und keine Gurte haben, müssen nicht nachgerüstet werden. Wer also in einem Bus keinen Gurt findet, muss sich auch nicht anschnallen. Wenn es sie jedoch gibt, müssen sie benutzt werden.

Gibt es Ausnahmen von der Gurtpflicht in Bussen?

Doch es gibt laut Straßenverkehrsordnung auch Ausnahmen. Wenn die " Beförderung stehender Fahrgäste zugelassen ist " gilt beispielsweise während der ganzen Fahrt keine Anschnallpflicht - auch nicht, wenn Sicherheitsgurte vorhanden sind.

Darüber hinaus darf das Betriebs- und Begleitpersonal den Sitzplatz während der Fahrt verlassen um seinen Aufgaben nachzukommen. Auch Fahrgäste dürfen aufstehen, um beispielsweise den Platz zu wechseln oder die Toilette aufzusuchen. Dabei muss es sich jedoch um ein " kurzzeitiges Verlassen " handeln.

Wie wird kontrolliert, ob Personen im Bus angeschnallt sind?

Busfahrer sind verpflichtet, die Fahrgäste zu Beginn der Fahrt auf die bestehende Anschnallpflicht hinzuweisen. Sie müssen jedoch nicht während der Fahrt kontrollieren, ob auch alle angeschnallt bleiben - das wäre auch gar nicht möglich.

Der MDR geht in diesem Zusammenhang auf alternative Kontrollmöglichkeiten ein. Ein Sensor für nicht eingesteckte Gurte, wie er bei modernen Pkw oft verbaut ist, wäre beispielsweise theoretisch möglich. Da der Sensor dann jedoch bei jedem Toilettengang Alarm schlagen würde, ist auch er nicht praktikabel. Die Anschnallpflicht zu kontrollieren ist somit schwierig.

Wie haben sie die Verletztenzahlen bei Busunfällen entwickelt?

Generell ist der Bus ein sehr sicheres Verkehrsmittel. 2022 kamen in Deutschland laut Statistischem Bundesamt bei Busunfällen insgesamt acht Menschen ums Leben. Zum Vergleich: Insgesamt starben bei Verkehrsunfällen 2.788 Menschen.