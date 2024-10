WEITERE NACHRICHTEN

Stromausfall auf Kinderbeatmungsstation in Essen • In einer Klinik in Essen-Rüttenscheid ist am Abend der Strom in einer Beatmungsstation ausgefallen, auf der 16 Kinder versorgt wurden. Die gesamte Station war wegen eines technischen Defekts von der Energieversorgung abgeschnitten. Ein sechs Monate altes Baby wurde in einem Inkubator in die Uniklinik Essen gebracht, vier weitere Kinder wurden per Krankentransporter nach Gelsenkirchen in eine andere medizinische Einrichtung verlegt. Die übrigen elf Kinder konnten in der Klinik in Rüttenscheid weiterbehandelt werden. Für die Gesundheit der jungen Patienten blieb der Stromausfall letztlich folgenlos.

Identitätenmissbrauch - NRW fehlt der Überblick • Der Tatverdächtige des vereitelten Brandanschlags auf ein Kino in Krefeld war mit 27 Alias-Namen bei den Behörden bekannt und hat Asylanträge in mehreren europäischen Ländern gestellt. Strafrechtliche Konsequenzen gab es dafür nicht, obwohl es offensichtlich rechtliche Mittel gegeben hätte: Seit Anfang 2024 können Asylbewerber dafür mit bis zu drei Jahren Haft bestraft werden. Wie viele weitere Asylbewerber mit Mehrfach-Identitäten sich in NRW aufhalten, weiß das Land nicht, wie WDR-Recherchen zeigen.