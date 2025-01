WEITERE NACHRICHTEN

Orkan Éowyn trifft auf Britische Inseln • Auf dem Atlantik hat sich in den vergangenen Tagen ein schwerer Orkan zusammengebraut - und am Morgen die Westküste Irlands mit voller Stärke und Böen von bis zu 200 Kilometern pro Stunde erreicht. Im Binnenland und später in Mittelengland werden Orkanböen von teils über 160 km/h erwartet. An der West- und Nordwestküste Irlands wird mit bis zu 15 Meter hohen Wellen gerechnet. Der scheidende irische Premier Simon Harris warnte vor extremer Lebensgefahr. Schulen und Supermärkte bleiben geschlossen, der öffentliche Verkehr soll stillstehen.

Tarifverhandlungen öffentlicher Dienst starten • Die größte Tarifrunde dieses Jahres startet heute für rund zweieinhalb Millionen Beschäftigte von Bund und Kommunen in Potsdam. Die Gewerkschaften Verdi und Deutscher Beamtenbund fordern für den öffentlichen Dienst ein höheres Einkommen im Gesamtvolumen von acht Prozent, mindestens jedoch monatlich 350 Euro mehr Geld. Die Vereinigung kommunaler Arbeitgeberverbände ( VKA ) wies die Tarifforderung als überzogen zurück. Der bisher geltende Tarifvertrag war zum Jahresende ausgelaufen, die Tarifeinigung war erst nach einer Schlichtung gelungen.

Mutmaßlicher Messerangriff in Schwerte • Am Abend ist in der Nähe des Drogeriemarktes in der Innenstadt von Schwerte ein Mann durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Rettungskräfte versorgten den Verletzten vor Ort, bevor er mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Bochum geflogen wurde. Die Polizei konnte kurz nach der Tat zwei Tatverdächtige festnehmen. Die Kripo Dortmund ermittelt.

Bundesrichter in den USA bremst Trump aus • Ein Richter im Bundesstaat Washington hat US -Präsident Donald Trump seine erste juristische Schlappe beschert: Trump will abschaffen, dass in den USA Geborene automatisch die Staatsbürgerschaft erhalten. Der Richter erklärte, die entsprechende Verordnung sei "eklatant verfassungswidrig" und setzte den Erlass wieder außer Kraft.

Erneut Großfeuer nahe Los Angeles • Nahe der US -Metropole Los Angeles ist erneut ein schwerer Waldbrand ausgebrochen, zehntausende Menschen sind auf der Flucht. Die Flammen breiteten sich gestern innerhalb weniger Stunden über mehr als 3.800 Hektar Fläche in den Hügeln nahe dem Castaic Lake nördlich von Los Angeles aus. Starker Wind fachte das Feuer an und trieb Rauch und Funken vor sich her. Derweil verkündete US -Präsident Donald Trump Überlegungen, die staatliche Katastrophenschutzbehörde Fema zu zerschlagen.