Angepasster Corona-Impfstoff ab Montag erhältlich: Um was genau es geht

Auch wenn die Corona-Pandemie vorüber ist: Das Coronavirus gibt es nach wie vor. Weil es sich immer wieder verändert, müssen auch die Impfstoffe entsprechend angepasst werden. Einen solchen hat jetzt der Hersteller Biontech/Pfizer entwickelt - ab Montag soll der Impfstoff laut Bundesgesundheitsministerium erstmals in den Arztpraxen zu bekommen sein.

Was steckt hinter dem neuen Impfstoff?

Der Hersteller Biontech/Pfizer hat seinen bisherigen Corona-Impfstoff weiterentwickelt und nunmehr an die Omikron-Sublinie XBB.1.5 angepasst. Das Präparat soll einen besseren Schutz vor aktuell kursierenden Varianten bieten und vor allem vor schweren Corona-Verläufen schützen. Biontech/Pfizer hat seinen Corona-Impfstoff für verschiedene Altersgruppen angepasst - alle werden in den nächsten Wochen erhältlich sein. Und so ist der Zeitplan:

18. September: Das Präparat für Menschen ab 12 Jahren kommt in die Praxen.

Das Präparat für Menschen ab 12 Jahren kommt in die Praxen. 25. September: Der angepasste Impfstoff für Kleinkinder wird erstmals geliefert.

Der angepasste Impfstoff für Kleinkinder wird erstmals geliefert. 02. Oktober: Das Präparat für Kinder zwischen fünf und elf Jahren steht zur Verfügung.

Welche Corona-Varianten sind derzeit in Deutschland im Umlauf?

Derzeit sind verschiedene Corona-Varianten in Deutschland unterwegs. Die Linien EG.5 (auch Eris genannt) und XBB.1.16 wurden laut Robert Koch-Institut in der Woche bis 3. September je mit einem Anteil von knapp 23 Prozent nachgewiesen. Auch die stark mutierte Variante BA.2.86 (Pirola) ist hierzulande angekommen. Diese Variante steht derzeit unter besonderer Beobachtung der Weltgesundheitsorganisation (WHO).