Wie Altkleider-Container zur Todesfalle werden

Wie kommt es zu Unfällen mit Altkleidercontainern?

Wer schon einmal einen Kleidersack in einen Container geworfen hat, kann sich den Hergang der Unfälle in etwa vorstellen. Lagert Gewicht auf der Klappe des Containers, muss es mit der Kraft des Hebels nach hinten gedrückt werden. Ab einem gewissen Drehpunkt der Klappe verlagert sich ihr Gewichtsschwerpunkt – und sie ist nur schwer wieder in die Ausgangsstellung zu bringen. Es sei denn, das Gewicht ist bereits ins Innere des Containers gefallen.

Wer nun mit seinem Arm in die Klappe hineingreift – so tief, dass auch Schulter und Oberkörper auf der Klappe aufliegen – erlebt diese Gewichtsverlagerung am eigenen Leib. Die Öffnung klappt nach hinten. Ohne Hilfe ist es schier unmöglich, sich aus dieser Situation wieder zu befreien. Die meisten Opfer ersticken in dem Container oder erleiden tödliche Quetschungen.

Viele sind sich der Gefahr nicht bewusst

Seit Jahren gibt es immer wieder Unfälle, die mit den Behältern in Verbindung stehen. " Viele Menschen sind sich der Gefahr nicht bewusst. Der Mechanismus ist ihnen nicht klar ", vermutet FairWertung-Geschäftsführer Thomas Ahlmann.

Altkleidercontainer des DRK

Bundesweit gehören 139 Organisationen diesem Dachverband gemeinnütziger Kleiderspenden an, 29 davon sitzen in NRW . Und laut eigenen Angaben versucht FairWertung bereits, das Unfallrisiko zu minimieren – mit Hinweisschildern, die auf "Lebensgefahr" hinweisen. Und einer Telefonnummer, an die sich Menschen wenden können, die aus Versehen Wertgegenstände in die Container geworfen haben.

Welche Container aufgestellt werden, entscheiden die Hilfsorganisationen meist selbst. Der Bundesverband für Sekundärrohstoffe und Entsorgung (bvse) sagt, den Ausschlag gebe dabei meist das wirtschaftlich attraktivste Angebot. Aber das ist nicht unbedingt das Sicherste.