Geliebt und gehasst: Alice Schwarzer wird 80

Im Gegenwind zu Hause

So verwundert es nicht, dass sie bis heute kein Problem damit hat, sich in den Gegenwind zu stellen. Trotz Russlands Angriffskrieg positionierte sie sich gegen deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine. In der politischen Diskussion um das Tragen des islamischen Kopftuchs wurde ihr sogar Rassismus vorgeworfen. Auch im Transgender-Diskurs machte sie sich mit ihren Aussagen nicht nur Freunde, wie sie dem WDR gegenüber untermauerte: "Menschen, die jenseits aller Geschlechterrollen sind, die gibt es ja nicht. Biologisch bleibt der Körper männlich oder weiblich."

Influencerinnen? Eine Katastrophe

Alice Schwarzer eckte mit ihren Meinungen auch immer wieder bei feministischen Mitstreiterinnen und Frauen jüngerer Generationen an. Ihre Meinung zu Influencerinnen, die Beauty-Tipps geben und gefallen wollen, mag als Beispiel dienen: "In meinen Augen ist das eine Katastrophe. Womit manche wache junge Frau ihren Tag verbringt, diese komischen Bilder guckt und sich erzählen lässt, Konsum ist Glück, Gesichter müssen spurenlos sein - das ist ein Teil des Backlash" , sagte sie dem WDR - und meinte damit reaktionäre, rückwärts gewandte Bestrebungen bezüglich gesellschaftlicher Vorstellungen des Frauenbildes.

Zeit des Umbruchs

Allerdings beruft sie sich auch darauf, nicht einzelne Personengruppen, sondern die gesellschaftlichen Verhältnisse insgesamt zu kritisieren. "Es gibt nie nur den reinen Fortschritt. Wenn es gutgeht, geht es zwei Schritte voran und einen Schritt zurück. Wir leben gerade in einer wahnsinnig interessanten, aber auch wahnsinnig gefährlichen Zeit, einer Zeit des Umbruchs, wo sich alle neu sortieren müssen. Auch die Männer."

Eine Stimme, die sich weiterhin erheben wird