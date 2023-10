Missbrauch von AirTags: Immer mehr Stalking-Opfer melden sich

Der AirTag von Apple ist etwa so groß wie eine 2-Euro-Münze. Ein Mini-Gerät zur Ortung. Wer es in eine Tasche steckt, in ein Auto legt oder an das Fahrrad befestigt, kann sich über eine App immer anzeigen lassen, wo sich die Sachen gerade befinden. So weit, so gut - wenn es sich um die eigenen Gegenstände handelt.

Ein Problem gibt es, wenn die Mini-Ortungsgeräte in fremden Taschen, Kleidung oder Autos landen. So etwas passiert zum Beispiel, wenn eine Person einer anderen nachstellt - Stichwort Stalking. Aktuell gibt es deswegen in den USA eine Sammelklage gegen Apple.

Was wird Apple vorgeworfen?

Die Stalking-Opfer werfen Apple vor, zu wenig davor zu schützen, dass AirTags zum Verfolgen anderer Menschen missbraucht werden. Sie machen Apple also mitverantwortlich. In der eingereichten Klage stehen unter anderem diese Vorwürfe:

Apple habe fahrlässig gehandelt, Apple habe den AirTag so designt, dass Stalker leichtes Spiel hätten, und Apple verletze die Privatsphäre. Außerdem haben die Anwälte auf fast 140 Seiten aufgelistet, was den Opfern alles passiert sei. Das zeigt, worauf die Opfer und Anwälte abzielen: Es geht um Entschädigung und damit um viel Geld.

Wie wurden die Opfer gestalkt?

In einigen Fällen beklagen sich Frauen, dass sie von ihren Ex-Partnern gestalkt und verfolgt worden seien. Eine Frau zum Beispiel weiß, dass sie und ihre Tochter durch einen AirTag getrackt und dann beobachtet und verfolgt worden sind. Eine andere hat einen Tracker bei ihrem Sohn gefunden - versteckt und eingeklebt in der Sohle seiner Schuhe. Verdächtigt wird der kriminelle Stiefvater.

Relativ oft sollen die AirTags im Auto der Opfer versteckt worden sein - entweder zwischen den Sitzen oder angeklebt unter dem Wagen. Sehr viel diskutiert wird ein Fall, bei dem eine Frau ihren Freund angefahren und tödlich verletzt hat. Aus Eifersucht hatte sie ihn über einen AirTag verfolgt und aufgespürt.

Insgesamt berichtet die Polizei in den USA, dass im ganzen Land die Zahl der gemeldeten Stalking-Fälle, in denen AirTags im Spiel sind, sehr stark zugenommen hat.