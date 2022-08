Fall 700: "So war meine Affenpocken-Infektion"  

Protokoll von Alex Baur

Basti: " Ich habe nicht viel sexuellen Kontakt. Wenn ich mit jemandem etwas habe, dann ist es eine Person, die ich gut kenne und wir legen auch nicht direkt los. Den Mann, bei dem ich mich angesteckt habe, kannte ich schon über ein Jahr lang - auch seine Freunde. Für mich war das ein Indikator: Das ist jemand, dem ich vertrauen kann. "

" Irgendwann habe ich auf seinem Penis einen kleinen Punkt entdeckt. Wir konnten das beide nicht zuordnen, dachten zuerst, es wäre HPV. Vier Tage, nachdem wir zuerst etwas miteinander gehabt hatten, habe ich mich im Badezimmer selbst untersucht. Da habe ich die drei kleinen roten Punkte auf meinem Penis entdeckt. "

" Wir haben uns beide dermatologisch untersuchen lassen, seine Diagnose kam zwei Tage vor meiner. Das Ergebnis bei uns beiden: Affenpocken ."

Starke Schmerzen

Affenpocken (Monkeypox/MPX) sind zwar mit den Pocken verwandt, gelten aber als mildere Krankheit. Von der Infektion bis zu den ersten Symptomen dauert es meistens zwischen fünf und 21 Tage. Vor allem die Pocken, die mit einer gräulichen Flüssigkeit gefüllt sind und irgendwann aufgehen, bereiten vielen Erkrankten große Schmerzen.

Basti: " Zum Zeitpunkt der Diagnose war ich schon nicht mehr fit. Zuerst wurde mir schwindelig. Dann sind die Lymphknoten an meinen Leisten angeschwollen, bis auf die Größe einer kleinen Pflaume. Ich habe blaue Flecken davon bekommen und konnte nicht mehr auf meinem Bauch liegen. Dazu kamen Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen. Auch auf den Armen und auf meiner Fußsohle haben sich Pocken gebildet. Aus den roten Punkten wurden mit der Zeit Blasen, gefüllt mit einer grauen Flüssigkeit ."

" Um die Blasen war alles entzündet. Vor allem die Pocken auf meinem Penis waren schlimm: Ich hatte so krasse Schmerzen - auch noch drei Wochen nach der Ansteckung - dass ich mir Ibuprofen reingepfeffert habe, und der Schmerz trotzdem nicht aufgehört hat. Ich lag dann teilweise im Bett, habe nur geweint und gehofft, dass diese Schmerzen bald aufhören. "

" Irgendwann sind die Pocken aufgegangen. Ich hatte offene Fleischwunden am Penis, die geblutet und genässt haben. Meine Unterhosen waren voll mit Blut. Mein Penis war so angeschwollen, dass er an manchen Stellen rot und lila wurde. "

Fall 700: Noch niemand weiß wirklich Bescheid

" Ich hatte natürlich Panik, habe beim Notdienst angerufen. Aber an zwei aufeinanderfolgenden Tagen wurde mir beide Male die Hilfe abgesagt. Zuerst wurde mir gesagt, man könne sich nicht darum kümmern. Beim zweiten Mal habe ich mit einem Arzt gesprochen. Er meinte zu mir, dass niemand etwas über Affenpocken weiß. Ich bin weltweit erst Fall 700 gewesen und keiner hatte eine Ahnung. Dass ich zuhause liege, weine vor Schmerzen, mein Penis angeschwollen und entzündet ist und mir gesagt wird, man kann mir nicht helfen: Das war frustrierend. "