Paragraph 218: Wie Abtreibung legal werden könnte

Selbst wenn es am Ende zu einer politischen Einigung kommen sollte - die Lösung der Detailfragen könnte noch schwierig werden. Derzeit werden zum Beispiel die Kosten für eine Abtreibung in der Regel nicht von den Krankenkassen übernommen. Ob es sich dabei wirklich um eine Gesundheitsleistung handelt, dürfte noch für einige Diskussionen sorgen. Dass es sich um eine wichtige gesellschaftliche Frage handelt, dafür sprechen nackte Zahlen: Laut Robert Koch Institut (RKI) haben im Jahr 2021 in Deutschland insgesamt 94.596 Frauen eine Abtreibung vorgenommen.

Video starten, abbrechen mit Escape Abtreibungsklinik in Dortmund: Niederländische Ärztin will Frauen in NRW helfen Frau tv. . 05:59 Min. . UT . Verfügbar bis 30.03.2024. WDR. Von Uschi Müller.