Am Samstagvormittag ist ein Kleinflugzeug über einem Gewerbegebiet in Gütersloh in Ostwestfalen-Lippe abgestürzt. Nach Angaben der Polizei ist dabei ein Mensch ums Leben gekommen.

Rettungskräfte im Großeinsatz

Der genaue Absturzort ist ein Schrottplatz, in dem ausrangierte Mähdrescher abgestellt sind. Durch den Absturz entstand ein großes Trümmerfeld. Die Rettungskräfte sind im Großeinsatz. Sie haben am Mittag das unwegsame Gelände des Schrottplatzes durchkämmt. Zwischenzeitlich waren Rettungshubschrauber der Polizei und ein Suchhubschrauber im Einsatz. Mittlerweile sind diese wieder abgedreht.

Bei dem Flugzeug handelt es sich um ein sogenanntes Kunstflugzeug, das nach WDR-Informationen für bis zu zwei Menschen Platz hat. Das Flugzeug soll am Morgen in Porta Westfalica in Minden-Lübbecke gestartet sein.

Über dieses Thema berichtet der WDR am 07.09.2024 auch im WDR Fernsehen: WDR aktuell ab 12.45 Uhr.

Unsere Quellen: