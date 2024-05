Paul van Dyk - Weltstar aus Eisenhüttenstadt

Rockpalast. . 58:57 Min. . Verfügbar bis 13.05.2099. WDR.

In seinem filmischen Porträt begleitet Ingo Schmoll den weltbekannten DJ, Produzenten und Grammy-nominierten EDM-Musiker Paul van Dyk zu Konzerten, im Studio und zu Hause. Dabei sprechen die beiden u.a. um die Rolle von KI in der Musik und einschneidende Ereignisse in van Dyks Leben.