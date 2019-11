Verborgene Bodenschätze in NRW: Was schlummert unter unseren Füßen?

Quarks . Folge 29. . 44:23 Min. . Verfügbar bis 26.11.2024. WDR.

Bodenschätze können ein Land reich machen. So war es dank Stein- und Braunkohle auch in NRW. Aber was bleibt nach dem Ende der Kohle? Quarks reist durch das Land und entdeckt NRWs Bodenschätze neu: von Salz über Sand bis zu Mineral- und Grubenwasser.

Download Video: Verborgene Bodenschätze in NRW: Was schlummert unter unseren Füßen?.