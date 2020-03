Jede Sekunde zählt: Wie Erste Hilfe Leben rettet

Die meisten Menschen in Deutschland sterben an Herz-Kreislauf-Stillstand. Meistens sind es Angehörige oder Bekannte, die mit einer Herzdruckmassage das Schlimmste verhindern können. Quarks erzählt, wieso die Zahl dieser „Laien-Reanimation“ steigt und zeigt die Menschen hinter der Notrufnummer 112. Außerdem machen wir das große Quarks-Experiment. Wüssten sie, was sie in einem Notfall tun müssen?

