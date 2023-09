Vor 50 Jahren: US-Songwriter Jim Croce stirbt bei Flugzeugabsturz

WDR Zeitzeichen. . 14:25 Min. . Verfügbar bis 20.09.2099. WDR 5.

"Time in a Bottle", "Rapid Roy", "Photographs and Memories": Jim Croce komponiert Songs für die Ewigkeit. Als er am 20.9.1973 stirbt, ist er gerade einmal 30 Jahre alt.

In seinen Songs beschreibt Jim Croce Typen aus dem wahren amerikanischen Leben. Sie jobben an der Autowaschanlage. Oder - wie er selbst immer wieder - als Lkw-Fahrer und Bauarbeiter. Seinen ersten Hit hat er im Juni 1972, monatelang stehen seine Platten ganz oben in den Hitparaden. Dann das plötzliche Ende: Jim Croce stirbt bei einem Flugzeugabsturz. *** Das ist unsere wichtigste Quelle: Vortrag von Ingrid Croce an der Villanova University über ihr gemeinsames Leben mit Jim Croce *** Die Macher hinter diesem Zeitzeichen: Autor: Thomas Pfaff, Redaktion: David Rother





Der Durchbruch für Jim Croce kommt im Juni 1972. Zuvor hat er erfahren, dass er Vater wird und schreibt eine Menge Songs, die in den Charts landen. Er spielt fast 300 Gigs, merkt aber im Sommer 1973, dass aus dem Tourleben aussteigen will, um bei seiner Familie zu sein. Doch dazu kommt es nicht. Die Maschine nach seinem geplanten letzten Auftritt stürzt ab.



In diesem Zeitzeichen erzählt Thomas Pfaff:

Mit welchen späteren Stars Jim Croce und seine Frau Partys gefeiert haben.

Wer nach seinem Tod den Song "Ba, Bad Leroy Brown" noch mal zu einem Hit macht.

Wie lange Ingrid Corce um die Rechte an seinen Liedern kämpfen muss.

Wie Adrian James, der Sohn von Jim Croce, nach einer Erblindung zum Sänger wird.

Das sind unsere wichtigsten Quellen, Interviewpartner und weiterführende Links:

Arlo Guthrie, Singer/Songwriter und Sohn von Woody Guthries

Vortrag von Ingrid Croce an der Villanova University über ihr gemeinsames Leben mit Jim Croce

13 empfohlene Songs: Thomas Pfaff x Jim Croce, Spotify-Playlist

Welches Thema sollen wir im Zeitzeichen recherchieren? Gibt es Kritik oder Lob?

Gerne her damit: Einfach schreiben an

Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!



Das ganze Zeitzeichen-Archiv gibt’s hier.



Die Macherinnen und Macher hinter diesem Zeitzeichen:

Autor: Thomas Pfaff

Redaktion: David Rother

Technik: Sophie Weber Mit fünf lernt er Akkordeon, steigt mit zwölf auf Gitarre um und lässt sich Anfang der 1960-Jahre von Folksongs begeistern. Bei einem Songcontest lernt Jim Croce seine Frau Ingrid Jacobsen kennen. Nach dem Uniabschluss gehen die beiden als Duo zwei Jahre auf Tour - ohne großen Erfolg.Der Durchbruch für Jim Croce kommt im Juni 1972. Zuvor hat er erfahren, dass er Vater wird und schreibt eine Menge Songs, die in den Charts landen. Er spielt fast 300 Gigs, merkt aber im Sommer 1973, dass aus dem Tourleben aussteigen will, um bei seiner Familie zu sein. Doch dazu kommt es nicht. Die Maschine nach seinem geplanten letzten Auftritt stürzt ab.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autor: Thomas PfaffRedaktion: David RotherTechnik: Sophie Weber

Audio Download .