Vom Abendland übersehen: Der arabische Gelehrte al-Biruni

Wissenschaft und Glaube - darin sieht der arabische Gelehrte al-Biruni (geboren am 4.9.973) keine Gegensätze. Für ihn ergänzen sich die beiden konträren Perspektiven.

Al-Biruni ist der wohl bedeutendste Universalgelehrte des islamischen Mittelalters. In Europa wird er allerdings erst im 19. Jahrhundert bekannt. *** Das ist unser wichtigster Interviewpartner: Professor Gotthard Strohmaier (Arabist, Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften) *** Die Macherinnen und Macher hinter diesem Zeitzeichen: Autor: Wolfgang Burgmer, Redaktion: Matti Hesse

Wie al-Bruni zum Gelehrten wird.

Welchen Stellenwert für ihn Skepsis und Zweifel haben.

Welches neue wissenschaftliche Gebiet al-Biruni begründet.

Wie er das Prinzip der Falsifikation als wissenschaftliche Methode einführt.

Worum es in al-Birunis letztem Buch geht.

Mathematik, Astronomie, Mineralogie, Pharmazie: Al-Biruni ist der wohl bedeutendste Gelehrte des islamischen Mittelalters. In Europa wird er allerdings erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts bekannt, unter anderem durch Alexander von Humboldt.Geboren wird al-Biruni im September 973 in Kath, einer Stadt im heutigen Usbekistan. Er lebt an verschiedenen Orten des mittelasiatischen Raumes und verfasst fast 150 Bücher, von denen aber nur rund 30 erhalten sind.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autor: Wolfgang BurgmerRedaktion: Matti HesseTechnik: Christina Gabriel