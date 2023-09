Schokoriegel-Fabrikant Frank C. Mars wird am 24.9.1883 geboren

WDR Zeitzeichen. . 14:45 Min. . Verfügbar bis 24.09.2099. WDR 5.

Der kleine Frank Mars ist kränklich, geht selten zur Schule – und verbringt deshalb viel Zeit in der Küche seiner Mutter. Dort lernt er, wie gute Süßigkeiten gelingen: die Grundlage für ein Schokoriegel-Imperium.

Gemeinsam mit seiner zweiten Ehefrau Ethel entwickelt Frank C. Mars später den "Mar-o-Bar", einen Riegel aus Vollmilch, Candy-Creme und Karamell. Ein Genuss, finden die Kunden. Der Schoko-Snack generiert bald genug Umsatz, um zu expandieren: Mars, Milky Way und Snickers erobern in den nächsten Jahrzehnten den weltweiten Süßigkeiten-Markt und machen die Nachfahren des Firmengründers zu einer der vermögendsten Familien der USA. *** Das sind unsere wichtigsten Quellen und Interviewpartner: Victoria Mars, Urenkelin von Frank C. Mars, Mars Incorporation am Standort Viersen *** Die Macherinnen und Macher hinter diesem Zeitzeichen: Autor: Wolfgang Meyer, Redaktion: David Rother

Warum eine Polio-Erkankung die Familie Mars reich gemacht hat.

Was Whiskas, Uncle Ben's Reis und Miracoli gemeinsam haben.

Woher der Name Snickers kommt.

Wie das Unternehmen über vier Generationen erfolgreich geführt wird.

Inspiriert von den Schokoladen-Rezepten seiner Mutter experimentiert Frank C. Mars nach der Highschool mit der Herstellung von Süßigkeiten. Zunächst backt der 19-Jährige Zuckerrübensirup-Chips, die er an Großhändler in Minnesota verkauft. Doch die süßen Kekse floppen und erst der in seiner Küche entwickelte Schoko-Riegel "Mar-o-Bar" wird zum Verkaufsschlager. Der Umsatz klettert bald auf 100.000 US-Dollar. Damit nicht genug, Mars und seine Nachfolger in der Familienfirma greifen mit neuen Riegeln nach den Sternen: Milky Way lässt sich besser lagern und transportieren als sein Vorgänger und kann so auch ins Ausland verkauft werden. Es folgen Snickers und erst Raider, dann Twix. Als Frank C. Mars mit nur 51 Jahren stirbt, hinterlässt er ein weltweites Schokoladen-Imperium, zu dem bis heute weitere Lebensmittel- und Tierfuttermarken hinzukommen. Die Mars Incorporation ist bis heute in Familienbesitz und fällt vor allem dadurch auf, dass sie diskret und ohne Skandale geführt wird.Victoria Mars, Urenkelin von Frank C, Mars Incorporation am Standort ViersenGerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autorin: Wolfgang MeyerRedaktion: David Rother