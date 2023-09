Rolf Bossi, Deutschlands erster "Starverteidiger" (* 10.9.1923)

WDR Zeitzeichen. . 14:16 Min. . Verfügbar bis 10.09.2099. WDR 5.

Heute wäre Rolf Bossi 100 Jahre alt geworden. Sein Vater fiel der NS-Willkürjustiz zum Opfer: wichtigstes Motiv für seinen Entschluss, selbst Strafverteidiger zu werden.

In den 1970er- und 80er-Jahren sitzt Bossi in einigen der spektakulärsten Strafprozessen an der Seite der Angeklagten. Die Medien geben ihm gerne das Etikett "Staranwalt". Tatsächlich liebt Bossi das Scheinwerferlicht. Eigentlich aber zeichnet ihn etwas anderes aus: sein grenzenloses, unbedingtes Engagement für die Mandanten. *** Das ist unser wichtigster Interviewpartner: Prof. Dr. Ulrich Ziegert, Strafverteidiger *** Die Macher hinter diesem Zeitzeichen: Autor: Christoph Tiemann, Redaktion: Christoph Tiegel und Matti Hesse

Welche Vorwürfe sich Bossi in Bezug auf seine Tochter macht

Was sein langjähriger Mitarbeiter Ulrich Ziegert von ihm lernt

Gladbeck, Oetker & Co. - welche spektakulären Prozesse Bossi begleitet

Prof. Dr. Ulrich Ziegert, Strafverteidiger

Süddeutsche Zeitung: Bossi zog das Strafrecht aus der Gosse (23.12.2015)

Rolf Bossi wird am 10. September 1923 in Karlsruhe geboren. Nach dem Krieg entscheidet er sich für das Strafrecht. Er will verhindern, dass Angeklagte als wehr- und rechtlose Opfer vor dem Richter stehen. Denn genau das ist seinem Vater passiert: Er wurde im Spätherbst 1942 wegen "Wehrkraftzersetzung" zum Tode verurteilt und sofort erschossen.Bossi übernimmt Mandate in ganz Deutschland. Er ist der Strafverteidiger im Verfahren gegen den Entführer des Aldi-Gründers Theo Albrecht und vertritt auch einen DDR-Grenzsoldaten im sogenannten Mauerschützenprozess. Bossi verteidigt den Serienmörder Fritz Honka und den Geiselnehmer von Gladbeck Dieter Degowski. Und immer wieder zählen auch Prominente zu seinen Klienten: Schauspielerinnen, Sänger, Fernsehstars.In zahlreichen Talkshow-Auftritten und in seinen Büchern übt Bossi auch scharfe Kritik - am deutschen Justizsystem, aber auch an sich selbst.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autor: Christoph TiemannRedaktion: Christoph Tiegel und Matti HesseTechnik: Alexander Buske