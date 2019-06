Audio: Premiere des Zirkus "Cirque du Soleil" (am 16.06.1984)

WDR 2 Stichtag. . 04:16 Min. . WDR 2.

Der Cirque du Soleil verzaubert seine Zuschauer und dieser Zauber hält lange an. Im diesem kanadischen Zirkus der Superlative müssen keine Affen auf Motorrädern fahren. Hier zeigen Artisten und Akrobaten, zu was der menschliche Körper in der Lage ist. Seit 1984. Autor: Andrea Klasen. | audio