Perkin Warbeck wird hingerichtet (am 23.11.1499)

WDR ZeitZeichen. . 14:47 Min. . Verfügbar bis 20.11.2099. WDR 5.

Es ist ein ungelöstes Rätsel: War der junge Mann, der 1499 in London hingerichtet wurde, ein Betrüger namens Perkin Warbeck oder war er der wahre König von England? In der Haft gestand der junge Mann, dass er in Wahrheit der Sohn eines Zollaufsehers aus Belgien sei und Perkin Warbeck heiße. Eine Aussage unter Zwang, die viele Fragen offen lässt. Autorin: Daniela Wakonigg

