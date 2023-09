Otto Wels und seine Rede gegen das Ermächtigungsgesetz der Nazis

WDR Zeitzeichen. . 14:46 Min. . Verfügbar bis 15.09.2099. WDR 5.

"Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht". So sprach sich der SPD-Politiker Otto Wels (geb. 15.9.1873) mutig gegen das Ermächtigungsgesetz der Nazis aus.

Otto Wels kann Adolf Hitler nicht aufhalten. Nicht er, nicht seine Sozialdemokraten, nicht die Kommunisten. Sie hätten es wohl nicht einmal gemeinsam geschafft, wenn sie denn gemeinsam aufgetreten wären. Aber daran war nicht zu denken. *** Das sind unsere wichtigsten Quellen und Interviewpartner: Dr. Bernd Rother (Historiker), Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung *** Die Macher hinter diesem Zeitzeichen: Autor: Thomas Klug, Redaktion: Matti Hesse

Wie es nach dem Ende des Ersten Weltkriegs in Deutschland weiterging

Warum die Republik gleich zweimal ausgerufen wurde

Wie Adolf Hitler die Demokratie abschaffte

Wie das Ermächtigungsgesetz verabschiedet wurde

Otto Wels wird am 15. September 1873 als Sohn eines Gastwirts in Berlin geboren. Er hat ein aufbrausendes Temperament. Schon 1919 wird er SPD-Parteivorsitzender - und erkennt schon früh die drohenden Gefahren in Deutschland. Bei der Verabschiedung des Ermächtigungsgesetzes, am 23. März 1933, hält er seine berühmt gewordene Rede. Doch da ist es bereits zu spät. Immerhin: Wels setzt ein letztes öffentliches Zeichen des Widerstands - gegen Hitler, für die Demokratie.