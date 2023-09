Lili'uokalani, Hawaiis letzte Königin

WDR Zeitzeichen. . 15:17 Min. . Verfügbar bis 02.09.2099. WDR 5.

Lili'Uokalani (geb. am 2.9.1838) vertraute den Amerikanern. Die hatten den von ihr angenommenen christlichen Glauben nach Hawaii gebracht. Doch das sollte sie bereuen.

1778 entdeckt James Cook Hawaii. Seine Kunde von einem irdischen Paradies in der Südsee verbreitet sich bis nach Europa, wo es Begehrlichkeiten weckt. Private russische Handelsgesellschaften träumen von einem Protektorat Hawaii, doch das Vorhaben scheitert. 1819 kommen christliche Prediger aus Neuengland. Sie bleiben. Ihre Enkel stürzen später Hawaiis letzte Königin Lili’uokalani. *** Das sind unsere wichtigsten Quellen und Interviewpartner: Lili’uokalani: Hawaii’s Story by Hawaii’s Queen (1898); Maurice Rosete: Queen Liliuokalani - The Overthrow of the Hawaiian Kingdom (2016) *** Die Macher hinter diesem Zeitzeichen: Autorin: Almut Finck, Redaktion: Matti Hesse





Nach ihrer Proklamation zur Königin versucht Lili’uokalani der hawaiianischen Krone zu mehr Macht zu verhelfen. Vergebens. Auch ihr Vorstoß, eine neue Verfassung durchzusetzen, scheitert. Es kommt zu einem republikanischen Aufstand, in dessen Folge die Königin abdankt. Acht Monate lang wird Lili‘uokalani von US-Truppen unter Hausarrest gestellt. Ihre vollen Bürgerrechte erhält sie erst nach zwei Jahren zurück.



1898 büßt Hawaii endgültig seine Unabhängigkeit ein, ist nun formell Territorium der Vereinigten Staaten. Fast 100 Jahre später entschuldigt sich der amerikanische Präsident Bill Clinton offiziell für die Rolle der USA beim Sturz der hawaiianischen Monarchie und die völkerrechtswidrige Annektierung des Inselarchipels. Hawaiis letzte Königin erlebt das nicht mehr: Lili‘uokalani stirbt 1917.



In diesem Zeitzeichen erzählt Almut Finck:



Wie sich Hawaii nach der Entdeckung Cooks gewandelt hat

Wie sehr sich Königin Lili'uokalani von ihrem Vorgänger unterscheidet

Woher das Interesse der US-Amerikaner an Hawaii kommt

Welche Fehler Lili’uokalani gemacht hat

Das sind unsere wichtigsten Quellen, Interviewpartner und weiterführende Links:



Lili’uokalani: Hawaii’s Story by Hawaii’s Queen (1898)

Kale Makana: Queen Liliuokalani - The Hawaiian Kingdom’s Last Monarch, Hawaii History, A Biography (2015)

Maurice Rosete: Queen Liliuokalani - The Overthrow of the Hawaiian Kingdom (2016)

Hawaii’s Last Queen (2005); Documentary for PBS, Series: American Experience

Mehr Frauen, die Geschichte geschrieben haben, aber in den Geschichtsbüchern oft vergessen wurden, gibt es in diesem hervorragenden Podcast:



Welches Thema sollen wir im Zeitzeichen recherchieren? Gibt es Kritik oder Lob?

Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de

Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!



Das ganze Zeitzeichen-Archiv gibt’s hier.



Die Macherinnen und Macher hinter diesem Zeitzeichen:

Autorin: Almut Finck

Redaktion: Matti Hesse

Onlineproducerin: Cora Lanzerath Am 2. September 1838 wird Lili’uLoloku Walania Kamaka’eha, genannt Lili’uokalani, geboren. Hawaii hat sich durch den westlichen Einfluss da bereits völlig gewandelt - politisch und kulturell. Die Indigenen sind Mitte des 19. Jahrhunderts noch im Besitz von weniger als einem Prozent der Landflächen der Inseln.Nach ihrer Proklamation zur Königin versucht Lili’uokalani der hawaiianischen Krone zu mehr Macht zu verhelfen. Vergebens. Auch ihr Vorstoß, eine neue Verfassung durchzusetzen, scheitert. Es kommt zu einem republikanischen Aufstand, in dessen Folge die Königin abdankt. Acht Monate lang wird Lili‘uokalani von US-Truppen unter Hausarrest gestellt. Ihre vollen Bürgerrechte erhält sie erst nach zwei Jahren zurück.1898 büßt Hawaii endgültig seine Unabhängigkeit ein, ist nun formell Territorium der Vereinigten Staaten. Fast 100 Jahre später entschuldigt sich der amerikanische Präsident Bill Clinton offiziell für die Rolle der USA beim Sturz der hawaiianischen Monarchie und die völkerrechtswidrige Annektierung des Inselarchipels. Hawaiis letzte Königin erlebt das nicht mehr: Lili‘uokalani stirbt 1917., aber in den Geschichtsbüchern oft vergessen wurden, gibt es in diesem hervorragenden Podcast: "Lost Sheroes" , präsentiert von Milena Straube, von Cosmo.Autorin: Almut FinckRedaktion: Matti HesseOnlineproducerin: Cora Lanzerath

Audio Download .