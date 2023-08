Letzter Herrscher des Inkareichs: Die Ermordung Atahualpas

WDR Zeitzeichen. . 14:40 Min. . Verfügbar bis 29.08.2099. WDR 5.

Jede Menge Gold und Silber übergeben die Inkas den Spaniern, damit sie ihren gekidnappten Herrscher Atahualpa freilassen. Vergeblich, wie sich am 29.08.1533 herausstellt.

Bis heute rätseln Historiker, wie weniger als 200 Spanier das einst mächtige Volk der Inka unterjochen konnten. Aber genau dies gelingt dem Spanischen Conquistador Francisco Pizarro. Mit Kanonen, Schwertern und einem brutalen Blutbad nimmt er den Inka-Anführer Atahualpa in seine Gefangenschaft. *** Das sind unsere wichtigsten Quellen und Interviewpartner: Ethno-Historikerin Dr. Kerstin Nowack; Pedro de Cieza de León: The Discovery and Conquest of Peru. (Neuauflage der Beschreibungen aus dem 16. Jahrhundert, 1998) *** Die Macher hinter diesem Zeitzeichen: Autor: Marko Rösseler, Redaktion: Matti Hesse





Obwohl die Inka die versprochenen Kostbarkeiten anschleppen, halten die Spanier ihr Wort nicht. Durch seine Taufe kann Atahualpa gerade noch seinen qualvollen Tod auf dem Scheiterhaufen verhindern. Er wird "nur" erdrosselt. Die jetzt führerlosen Inka werden bald zu tausenden umgebracht oder erliegen den von den Eroberern eingeschleppten Krankheiten.



In diesem Zeitzeichen erzählt Marko Rösseler:



Warum sich auch Inka über die Festnahme von Atahualpa freuen

Wieso Atahualpa nicht gewaltsam von seiner Armee befreit wird

Warum die Spanier trotz des üppigen Lösegelds ihr Versprechen nicht einlösen

Wie der spanische König auf den Mord reagiert

Ob die Tat gesühnt wird

Die Macherinnen und Macher hinter diesem Zeitzeichen:

Autor: Marko Rösseler

Redaktion: Matti Hesse

