Langsam, teuer - und beliebt: Die Cable Cars in San Francisco

WDR Zeitzeichen. . 14:44 Min. . Verfügbar bis 01.09.2099. WDR 5.

Seit dem 1.9.1873 fahren die Cable Cars durch San Francisco: Für den Alltagsbetrieb nicht mehr rentabel, für Einheimische und Touristen aber unverzichtbar.

In den Anfängen ist die Cable Car eine echte Innovation ihrer Zeit. Andrew Smith Hallidie erfindet die "ferngesteuerten" Fahrzeuge, die ihre Energie alle aus einem einzelnen Gebäude mitten in der Stadt ziehen. Die erste Strecke ist eine Ost-West-Verbindung über die Clay Street zum berühmten Nob Hill. Doch schon bald werden es mehr. *** Das sind unsere wichtigsten Quellen und Interviewpartner: Professor Dr. Sebastian Thrun (Stanford University); Historikerin Taryn Edwards *** Die Macher hinter diesem Zeitzeichen: Autor: Kay Bandermann, Redaktion: Gesa Rünker

Was Cable-Car-Erfinder Andrew Smith Hallidie antreibt

Welche Fahrzeuge der Cable Car zunehmend Konkurrenz machen

Wie "Autonomes Fahren" und "Künstliche Intelligenz" die Fortbewegung revolutionieren

Professor Dr. Sebastian Thrun (Stanford University, Palo Alto)

Historikerin Taryn Edwards (San Francisco)

Die Cable Car erweist sich als einfaches, verlässliches Verkehrsmittel. Das kommt bei Fahrgästen und neuen Investoren gleichermaßen an. Ein gutes Dutzend Bahnlinien verkehren zwischen den Hügeln von San Francisco, als 1906 ein Erdbeben alles zerstört. Doch wie die gesamte Stadt wird auch die Cable Car wieder aufgebaut.Heute fahren noch drei Linien zwischen Fisherman’s Wharf, dem Fährhafen und dem Süden der Stadt. Die Technik ist auch nach 150 Jahren nahezu unverändert. Ein Kabel, ein Gleis, eine Drehscheibe an der Powell Street - mehr braucht es nicht.Aktuell kostet ein Ticket acht Dollar - pro Person und Fahrt. Ein teures Touristen-Vergnügen. Dennoch ist ein San Francisco ohne Cable Car nicht vorstellbar. Mehrfach ist ihre Abschaffung in früheren Jahrzehnten am Widerstand der Bevölkerung gescheitert. Seit 1964 ist sie als "National Landmark" geschützt.Autor: Kay BandermannRedaktion: Gesa RünkerOnlineproducerin: Cora Lanzerath