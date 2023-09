Kabarett gegen die Nazis: Erika Manns "Pfeffermühle"

WDR Zeitzeichen. . 14:44 Min. . Verfügbar bis 30.09.2099. WDR 5.

Am 30.9.1933 hatte die "Pfeffermühle" den ersten Auftritt in Zürich. In Deutschland waren die Aufführungen von Erika Manns Kabarett lebensgefährlich geworden.

Durch politisches Interesse ist Erika Mann lange nicht aufgefallen, eher durch Affären, Drogen und Theater. Das ändert sich, als sich die Nationalsozialisten immer breiter machen. Die Tochter des Nobelpreisträgers Thomas Mann gründet das Kabarett "Pfefffermühle" als Stimme gegen Adolf Hitler. Nach seiner Machtübernahme muss das Ensemble in die Schweiz fliehen – und feiert dort im September 1933 erfolgreich Premiere. *** Das sind unsere wichtigsten Quellen und Interviewpartner: Irmela von der Lühe, Biografin von Erika Mann; Helga Keiser-Hayne: Erika Mann und ihr politisches Kabarett "Die Pfeffermühle". 1933-1937. Reinbek bei Hamburg 1995 *** Die Macherinnen und Macher hinter diesem Zeitzeichen: Autorin: Christiane Kopka, Redaktion: David Rother

Wie der Pianist Magnus Henning die erste Idee für ein Theater entwickelt

Warum Thomas Mann dem Kabarett den Namen "Pfeffermühle" gibt

Wie das satirische Programm Menschen zur Flucht bewegt hat

Wieso die Nazis Erika Mann in der Schweiz aufhalten konnten

Irmela von der Lühe, Biografin

Die Direktorin der "Pfeffermühle" Erika Mann erweist sich schon 1933 als äußerst hellsichtig: "Am Ende liegt die Welt in Schutt und Trümmern, die wir so listig-tüchtig aufgebaut." Vorgetragen werden die Verse, Geschichten und Lieder von Therese Giehse. Sie war einst Hitlers erklärte Lieblingsschauspielerin, jetzt ist sie mit Erika Mann liiert und lebt mit ihr im Schweizer Exil. Denn den Nazis hatte das Münchener Programm mit seinen literarisch-komischen Warnungen vor der braunen Gefahr überhaupt nicht gefallen. In Zürich und auf Tourneen weiß man indes die intelligente Satire zu schätzen. Die "Pfeffermühle" gibt über 1.000 Vorstellungen in knapp vier Jahren. Dann reichen die nationalsozialistischen Arme bis in die Schweiz. Erika Mann und Therese Giehse müssen in die USA gehen. Dort bleibt der erhoffte Erfolg einer englischen "Peppermill" aus.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autorin: Christiane KopkaRedaktion: David RotherTechnik: Theo Kramer