Johnny Cash stirbt heute vor 20 Jahren (am 12.9.2003)

WDR Zeitzeichen. . 14:36 Min. . Verfügbar bis 12.09.2099. WDR 5.

Eine Weltkarriere mit unfassbaren Tiefen. Ob Tablettensucht oder Krankheiten - Johnny Cash steht immer wieder auf und hinterlässt unvergleichliche Musik.

Countrysänger - ein zu kleiner Begriff für Johnny Cash. Legende, Ikone der US-Musik, Idol nachfolgender Musikergenerationen: Für Cash sind diese Superlative keine Übertreibung. Bis heute gilt er als Urbild des individualistischen Musikers, der mit 50 Millionen verkauften Platten und 13 Nummer-Eins-Hits auch zu den erfolgreichsten US-Künstlern zählt. *** Das sind unsere wichtigsten Quellen: Steve Turner: Ein Mann namens Cash (2005), Patrick Carr/Johnny Cash: Cash - Die Autobiografie (2021) *** Die Macher hinter diesem Zeitzeichen: Autor: Uwe Schulz, Redaktion: David Rother

Wie Johnny Cash zur Musik kommt

Welche Schicksalsschläge er schon in jungen Jahren verkraften muss

Was eine Höhle mit dem Ende seiner Tablettensucht zu tun hat

Wie sehr ihn eine Nervenkrankheit zum Ende zeichnet

Warum Cash trotzdem nie den Glauben verliert

(Bonus) Acid Pauli vs. Johnny Cash: I See a Darkness

Seine ersten Erfolge "Folsom Prison Blues", "Get Rhythm" und "I Walk The Line" nimmt der Sänger mit der markanten Bassbariton-Stimme ab Mitte der 50er-Jahre auf. Von nun an kann sich Cash - der nach seiner Militärzeit erfolglos versuchte, sich als Vertreter von Küchengeräten durchzuschlagen - ganz der Musik widmen.Es folgen weitere große Hits wie "Ring Of Fire", legendäre Auftritte vor Strafgefangenen in Gefängnissen wie St. Quentin oder Folsom, aber auch Alkohol, Drogen und Tabletten. Die Liebe seines Lebens June Carter, in die Cash jahrelang heimlich verliebt ist, hilft ihm aus seiner Sucht.Nach 35 Jahren Ehe stirbt seine geliebte June im Mai 2003 an den Folgen einer Herzklappenoperation. Nur vier Monate später stirbt auch Johnny Cash.• Hurt• I See a Darkness• The Man Comes Around• It ain‘t me Babe• Folsom Prison Blues• The Wanderer (ft. U2)• Personal Jesus• San Quentin• Flesh and Blood• OneAutor: Uwe SchulzRedaktion: David RotherOnlineproducerin: Cora Lanzerath