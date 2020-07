Isaac Merritt Singer, Fabrikant (Todestag 23.07.1875)

WDR ZeitZeichen. . 14:52 Min. . Verfügbar bis 24.07.2090. WDR 5.

Isaac Merrit Singer war zu seiner Zeit einer der mächtigsten und reichsten Männer der Welt. Als er 1875 in England starb, hinterließ ein großes Vermögen und 18 Kinder von vier Frauen, was zu erheblichen Erbstreitigkeiten führte. Singer wurde in Pittstown, New York, als Sohn deutscher Einwanderer geboren und wurde zum Pionier der Nähmaschinenherstellung. Autorin: Martina Meißner

