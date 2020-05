Friedrich Gulda, österr. Pianist (Geburtstag 16.5.1930)

WDR ZeitZeichen. . 14:53 Min. . Verfügbar bis 17.05.2099. WDR 5.

Er passte in kein Korsett, in keine Schablone. Der "Klassik-Markt" war und blieb ihm stets suspekt. Wenn Friedrich Gulda eine Bühne betrat, dann gern in Jeans und mit einem Käppchen auf dem Kopf. In unerwarteter Abänderung des Programms konnte es passieren, dass er sich ans Klavier setzte und kundgab: "Ich spiel jetzt was vom Meister" - dann meinte er Mozart. Autor: Christoph Vratz

