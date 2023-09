Erna Scheffler - die erste Richterin am Bundesverfassungsgericht

WDR Zeitzeichen. . 14:24 Min. . Verfügbar bis 21.09.2099. WDR 5.

Erna Scheffler, die am 21.9.1893 geboren wird, kämpft für die Gleichberechtigung der Frau. 1951 wird sie als erste Richterin an das Bundesverfassungsgericht berufen.

Bis 1963 bleibt sie die einzige Frau am obersten Gericht der Bundesrepublik. Doch die Juristin Erna Scheffler schafft es nicht nur, als berufstätige Mutter in einer Männerdomäne Karriere zu machen. Als Verfassungsrichterin setzt sie auch dafür ein, dass die im Grundgesetz verankerte Gleichberechtigung von Männern und Frauen verwirklicht wird. *** Das ist unsere Interviewpartnerin: Heike Specht, Historikerin und Autorin *** Die Macherinnen und Macher hinter diesem Zeitzeichen: Autorin: Anja Arp, Redaktion: David Rother, Christoph Tiegel

Warum sich Erna Scheffler als "weißen Raben" bezeichnet.

Wie sie als Alleinerziehende in den 1920er-Jahren zurechtkommen muss.

Wie sie im "Dritten Reich" ihre große Liebe kennenlernt.

Wie Erna Scheffler am Juristentag 1950 ein fulminantes Referat zum Thema Gleichberechtigung hält.

Wie die Verfassungsrichterin dem Patriarchat erfolgreich die Kronjuwelen stiehlt.

Heike Specht, Historikerin und Autorin

Heike Specht: Die ersten ihrer Art - Frauen verändern die Welt, Piper Verlag

Marike Hansen, Erna Scheffler 1893-1983, Mohr Siebeck Verlag

Erna Scheffler im Interview: Wie sieht ihr Werdegang aus?

Als ihr jüdischer Vater 1905 stirbt, erfährt Erna Scheffler schon als Kind, wie rechtlos Frauen zu Beginn des 20. Jahrhunderts sind. Ihre Mutter ist dem Testamentsvollstrecker ihres Mannes ausgeliefert: Um den Nachlass und Entscheidungen bei der Kindererziehung darf sich die Witwe laut dem Bürgerlichen Gesetzbuch nicht eigenständig kümmern.Erna entscheidet sich, Jura zu studieren - um mehr Gerechtigkeit für Frauen herzustellen. Sie wird als alleinerziehende Mutter eine der ersten Richterinnen in der Weimarer Republik. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten erhält sie Berufsverbot. Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrt Erna Scheffler in den Justizdienst zurück und kämpft für die Reform des bürgerlichen Rechts.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autorin: Anja ArpRedaktion: David Rother