Die Piratin Grace O'Malley trifft Königin Elisabeth I.

WDR Zeitzeichen. . 14:25 Min. . Verfügbar bis 06.09.2099. WDR 5.

Zwei ungleiche Frauen treffen sich, wahrscheinlich im September 1593: Die eine ist als Königin von England die mächtigste Frau der Welt, die andere eine irische Piratin.

Grace O'Malley

Clare Island

Deal

Clare Island

Wie die Begegnung zwischen den beiden Frauen abläuft.

Wie Grace zur Piratin geworden ist.

Wie es ihr gelingt, in diesem Gewerbe zu bestehen.

Wo noch heute der Wohnturm Grace O'Malley steht.

Heinz Fischer: Mut der Frauen – Lebensbilder aus der Weltgeschichte, dtv München 2006

Michael Maurer: Geschichte Irlands, Reclam Sachbuch, Stuttgart 2019

Guter Geschichtspodcast der BBC: "You´re Dead To Me" - Grainne O`Malley

Irland ist über Jahrhunderte das Ziel von Invasoren. Im 16. Jahrhundert beansprucht England die Herrschaft. Das bringt die irische Piratin Grainne in Bedrängnis. Von den Engländern wird siegenannt. Deren Zuhause an der Westküste,, halten die Engländer besetzt, ihre Flotte wird beschlagnahmt.In ihrer Verzweiflung bittet die Piratin um eine Audienz bei der britischen Königin Elisabeth I. - und sie wird empfangen. Die beiden machen einen. Die Königin verspricht, ihre Truppen vonabzuziehen. Und die Piratin gelobt, nie wieder ein englisches Schiff zu kapern., aber in den Geschichtsbüchern oft vergessen wurden, gibt es in diesem hervorragenden Podcast: "Lost Sheroes" , präsentiert von Milena Straube, von Cosmo.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autorin: Monika BuscheyRedaktion: David RotherTechnik: Sascha Schiemann