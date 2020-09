Die erste Benzinpumpe wird ausgeliefert (am 5.9.1885)

WDR ZeitZeichen. . 14:10 Min. . Verfügbar bis 06.09.2090. WDR 5.

Die Tankstelle verdankt ihre Existenz der Erfindung des Automobils. Vor allem aber: der Erfindung eines technischen Geräts, das es ermöglicht, Benzin aus dem großen Lagertank in den kleinen, den des Autos zu befördern. Vor 135 Jahren, am 5. September 1885 ist in Fort Wayne im US-Bundesstaat Indiana die weltweit erste Benzinpumpe ausgeliefert worden. Autor: Wolfgang Meyer

Audio Download .